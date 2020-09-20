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Свинья. Фото: Pixabay

Сравнил ВСУ со свиньями — украинский пограничник высмеивал армию в соцсетях (ФОТО)

20 сен 2020, 13:36
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Антиукраинская пропаганда просочилась даже в правоохранительные органы. В мобильном приложении TikTok украинский пограничник Игорь Шарун опубликовал оскорбительное видео в адрес Вооруженных сил Украины.

Он сравнил украинскую армию со свиньями. Об этом сообщил офицер Вооруженных сил Украины, полковник Анатолий Штефан в своем Facebook.

Полковник рассказал, что листал мобильное приложение, и случайно наткнулся на скандальное видео, где украинский военнослужащий сравнивает отечественных военных со свиньями и отдает им приказы из «Устава» на украинском языке.

Удаленный ролик. Скриншот: Facebook

Данный ролик набрал 119 тыс. просмотров, около 5 тыс. лайков и 570 распространений от россиян. После просмотра офицер установил личность автора ролика и попросил его удалить запись, на что пограничник ответил резким отказом.

После того как полковник пригрозил обнародованием видеоролика, украинский военнослужащий удалил видео, а затем и свой аккаунт.

Согласно информации Государственной пограничной службы, мужчина является жителем Львовской области. Он проходит пограничную службу в Волынской области.


Напомним, ранее мы сообщали, что антиукраинские интернет-провокаторы в соцсетях пытаются обострить ситуацию внутри Украины и призывают к нарушению территориальной целостности страны.

В Сумах Служба безопасности Украины разоблачила одного из таких интернет-провокаторов, которым оказался бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины.

Источник: Ракурс


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