«Слуги» высадились на Донбассе и попали под критику ветеранов АТО

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Ракурс

Поездка «слуг народа» на Донбасс началась в Константиновке. Сюда из Киева в полдень 21 октября прибыл скоростной поезд из Киева.

На железнодорожном вокзале нардепов «Слуги народа» ожидал военный транспорт. Специальными бусами с сопровождением «слуг» будут развозить по прифронтовой зоне.

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что партия намеревалась совершить поездку без прессы, но «СМИ все равно о ней узнали». Политики якобы не собирались «из этого делать пиар».

Арахамия рассказал, что «слуги народа» перейдут на два дня в «полное подчинение военных».

На вокзале между депутатом и одним из ветеранов АТО, пришедшим встретить «слуг», произошла словесная перепалка. Нардепа упрекнули в желании сократить численность армии и обвинили в пиаре накануне выборов.

Арахамия ответил, что ранее поддержал эксперта, выступившего за сокращение соотношения небоевого состава по сравнению с боевым. По его словам, сейчас в Украине 40% армии составляют дополнительные, небоевые, силы.

Я из комитета нацбезопасности и обороны, мы распределяем бюджет. 90% — это просто зарплаты и 10% идет на новое вооружение. Ты же прекрасно понимаешь, что без нового вооружения армия боеспособней не станет. И для этого надо увеличивать траты на вооружение, — объяснил глава фракции «Слуга народа».

Впоследствии нардепы расселись в машины, которые подогнали к железнодорожному вокзалу, и поехали в прифронтовую зону. Как сообщает Pavlovskiy News, «слуги» заняли места на обычных деревянных скамейках.

Нардепы от СН разделились на группы по 10−12 человек и поехали в бригады на места их дислокации. Группы с депутатами растянуты фактически по линии фронта. За два дня парламентарии планируют пообщаться как с военнослужащими, так и гражданскими.

К этой поездке фракция присоединилась неполным составом, поскольку это добровольная поездка, а часть депутатов болеют или недавно переболели, или же заняты на выборах.