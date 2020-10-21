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Ракурс
Коронавирус отправил Кабмин в онлайн

Коронавирус отправил Кабмин в онлайн

21 окт 2020, 15:39
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Коронавирус заставил Кабинет министров Украины начать собираться онлайн. Уже со следующей недели заседания правительства будут проходить в онлайн-режиме.

Таково требование времени, мы также должны соблюдать все нормы безопасности во время пандемии. Коронавирус меняет нашу жизнь, — объяснил на заседанни правительства 21 октября премьер-министр Денис Шмыгаль.


В онлайн переведут и правительственные заседания, и все совещания в Кабмине. По словам Шмыгаля, удаленная работа является требованием времени, «она сохранит нашу жизнь и здоровье».

Напомним, что в октябре на карантин ушла Верховная Рада. Она собиралась только 20 октября, но вместо рассмотрения бюджета депутаты услышали выступление президента Украины, а также приняли постановление, в котором обязали правительство и президента по-другому бороться с эпидемией.

Источник: Ракурс


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