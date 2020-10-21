Зриву «опитування Зеленського» готові не допустити у відомстві Авакова

В Авакова готові не допустити зриву «опитування Зеленського», фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/ua/n145401-zryvu-opytuvannya-zelenskogo-gotovi-ne-dopustyty-u-vidomstvi-avakova.html

Ракурс

Місцеві вибори, заплановані в Україні на 25 жовтня, супроводжуватимуться проведенням ініційованого президентом Володимиром Зеленським опитування громадян.

У правоохоронних органів є певні перестороги, пов’язані з цим опитуванням. Заступник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Антон Геращенко заявив про це під час онлайн-марафону «Місцеві вибори 2020. На фінішній прямій», повідомляє агентство «Укрінформ».

Ви знаєте, що є заклики фактично зривати це опитування, та завдання поліції дотримуватися громадського порядку і не допускати будь-яких незаконних дій, і ніякого насильства, — зазначив Геращенко.



Також Геращенко запевнив, що правоохоронці загалом готові до проведення виборів. За його словами, ця виборча кампанія є «більш-менш спокійною».

Нагадаємо, сьогодні, 21 жовтня, у президентській політсилі «Слуга народу» заявили, що вони профінансують анонсоване Зеленським на 25 жовтня опитування.