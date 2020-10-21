Срыва «опроса Зеленского» готовы не допустить в ведомстве Авакова

У Авакова готовы не допустить срыва «опроса Зеленского», фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/n145401-sryva-oprosa-zelenskogo-gotovy-ne-dopustit-v-vedomstve-avakova.html

Ракурс

Местные выборы, запланированные в Украине на 25 октября, будут сопровождаться проведением инициированного президентом Владимиром Зеленским опроса граждан.

У правоохранительных органов есть определенные предостережения, связанные с этим опросом. Заместитель министра внутренних дел Арсена Авакова Антон Геращенко заявил об этом во время онлайн-марафона «Местные выборы 2020. На финишной прямой», сообщает агентство «Укринформ».

Вы знаете, что есть призывы фактически срывать этот опрос, и задача полиции соблюдать общественный порядок и не допускать каких-либо незаконных действий, и никакого насилия, — отметил Геращенко.



Также Геращенко заверил, что правоохранители в целом готовы к проведению выборов. По его словам, эта избирательная кампания является «более-менее спокойной».

Напомним, сегодня, 21 октября, в президентской политсиле «Слуга народа» заявили, что они профинансируют анонсированный Зеленским на 25 октября опрос.