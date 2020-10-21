Избирателям без масок придется платить штраф. Фото: sich.zp.ua

https://racurs.ua/n145400-kak-progolosovat-i-ne-poluchit-shtraf-rekomendacii-cik.html

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Местные выборы в Украине состоятся 25 октября, в ЦИК напомнили, что во время голосования нужно соблюдать правила карантина.

Избиратель, который придет на избирательный участок без маски, сможет проголосовать, но его могут оштрафовать. Об этом во время онлайн-марафона рассказал член Центральной избирательной комиссии Сергей Постивый.

В ЦИК просят, чтобы избиратели, которые придут голосовать, соблюдали правила из-за эпидемии коронавируса.

Посещение помещений для голосования — это посещение общественного места, то есть это означает, что распространяются соответствующие ограничения, несоблюдение правил предусматривает, в частности, и административную ответственность, — отметил Постивый.

По его словам, следить за выполнением противоэпидемических мероприятий на участковых избирательных участках будет сотрудник правоохранительных органов. Поэтому, как заметил Постивый, человек, пришедший без маски — проголосует, но полицейскому придется его оштрафовать.

Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября.

Напомним, в Офисе президента заявили, что запланированный на 25 октября опрос не будет иметь юридических последствий.