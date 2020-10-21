Отменить второй тур хотят в «Слуге народа» за четыре дня до выборов, фото — УП

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Ракурс

Отменить второй тур местных выборов требует народный депутат из правящей партии «Слуга народа».

Татьяна Грищенко подала в Раду проект постановления об отмене второго тура местных выборов в период карантина.

За пять дней до голосования Грищенко предлагает в законопроекте № 4234 «отменить повторное голосование на выборах депутатов сельского, поселкового, городского совета (территориальной общины с количеством избирателей в 10 тыс.) и сельского, поселкового, городского головы».

Цель предложения — не допустить чрезмерной нагрузки на медицинскую систему Украины и обеспечение противодействия COVID-19, гриппу и ОРВИ.

В Фейсбук нардеп написала, что предлагает новшество «для недопущения чрезмерной нагрузки на медицинскую систему Украины». Она напомнила, что сегодня статистика новых больных в стране перевалила за отметку 6,7 тыс.

Грищенко утверждает, что «вторые туры выборов никуда не денутся» и их можно провести после карантина.

Отметим, что Рада находится на вынужденном карантине и в октябре собиралась только один раз — 21 октября. Следующее пленарное заседание должно состояться 3 ноября.

«Ракурс» сообщал, что срыва «опроса Зеленского» готовы не допустить в МВД.