Виборцям без масок доведеться платити штраф. Фото: sich.zp.ua

https://racurs.ua/ua/n145400-yak-progolosuvaty-i-ne-otrymaty-shtrafu-rekomendaciyi-cvk.html

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Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня, в ЦВК нагадали, що під час голосування потрібно дотримуватися карантинних обмежень.

Виборець, який прийде на виборчу дільницю без маски, зможе проголосувати, але його можуть оштрафувати. Про це під час онлайн-марафону розповів член Центральної виборчої комісії Сергій Постівий.

У ЦВК просять, щоб виборці, які прийдуть голосувати, дотримувались правил через епідемію коронавірусу.

Відвідування приміщень для голосування — це відвідування громадського місця, тобто це означає, що поширюються відповідні обмеження, недотримання правил передбачає, зокрема, й адміністративну відповідальність, — зазначив Постівий.

За його словами, слідкувати за виконанням протиепідемічних заходів на ДВК буде співробітник правоохоронних органів. Тому, як зауважив Постівий, особа, яка прийшла без маски — проголосує, але правоохоронцю доведеться її оштрафувати.

Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня.

Нагадаємо, в Офісі президента заявили, що заплановане на 25 жовтня опитування не матиме юридичних наслідків.