Опрос 25 октября заказали и другие партии, фото — «Лига»

https://racurs.ua/n145391-opros-25-oktyabrya-zakazali-i-drugie-partii-sluga-naroda.html

Ракурс

Опрос Владимира Зеленского, который планируют провести 25 октября, будут проводить не только по заказу президента или партии «Слуга народа», но и по заказу других политических сил.

Об этом 21 октября заявили в этой политической силе. Решение о финансировании идеи Зеленского, которую планируют реализовать в день местных выборов в Украине, принято на заседании Высшего совета партии 20 октября.

В СН считают формат проведения опроса близким к экзит-полу. В официальном сообщение «Слуги народа» говорится о том, что партия заключит договор с компанией, которая проводит социологические опросы. Граждане, которые будут проводить исследование, будут находиться за пределами избирательных участков.

Напомним, что опрос Зеленского 25 октября профинансирует партия «Слуга народа». «Слуги» назвали опрос президента исследованиям.