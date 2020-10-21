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Опрос 25 октября заказали и другие партии, фото — «Лига»

Опрос 25 октября заказали и другие партии — «Слуга народа»

21 окт 2020, 14:13
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Опрос Владимира Зеленского, который планируют провести 25 октября, будут проводить не только по заказу президента или партии «Слуга народа», но и по заказу других политических сил.

Об этом 21 октября заявили в этой политической силе. Решение о финансировании идеи Зеленского, которую планируют реализовать в день местных выборов в Украине, принято на заседании Высшего совета партии 20 октября.

В СН считают формат проведения опроса близким к экзит-полу. В официальном сообщение «Слуги народа» говорится о том, что партия заключит договор с компанией, которая проводит социологические опросы. Граждане, которые будут проводить исследование, будут находиться за пределами избирательных участков.


Напомним, что опрос Зеленского 25 октября профинансирует партия «Слуга народа». «Слуги» назвали опрос президента исследованиям.

Источник: Ракурс


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