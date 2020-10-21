Опитування 25 жовтня замовили й інші партії, фото — «Ліга»

https://racurs.ua/ua/n145391-opytuvannya-25-jovtnya-zamovyly-y-inshi-partiyi-sluga-narodu.html

Ракурс

Опитування Володимира Зеленського, яке планується провести 25 жовтня, проводитимуть не тільки на замовлення президента чи партії «Слуга народу», але й на замовлення інших політичних сил.

Про це 21 жовтня заявили у цій політичній силі. Рішення про фінансування ідеї Зеленського, яку планують реалізувати у день місцевих виборів в Україні, ухвалили на засіданні Вищої ради партії 20 жовтня.

В СН вважають формат проведення опитування близьким до екзит-полу. В офіційному повідомлення «Слуги народу» йдеться про те, що партія укладе договір із компанією, що проводить соціологічні опитування. Громадяни, які будуть проводити дослідження, перебуватимуть за межами виборчих дільниць.

Нагадаємо, що опитування Зеленського 25 жовтня профінансує партія «Слуга народу». «Слуги» назвали опитування президента дослідженням.