«Ротацію» кадрів готують в офісі Зеленського — кого хочуть витурити

Зеленський та Єрмак. Фото: EA Daily

https://racurs.ua/ua/n145389-rotaciu-kadriv-gotuut-v-ofisi-zelenskogo-kogo-hochut-vyturyty.html

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Офіс президента може оновитися вже у найближчі тижні — наразі планується одразу дві кадрові перестановки у складі органу. На Банковій обговорюють можливість звільнення близького друга родини Зеленського — Сергія Трофімова.

Ініціатором випровадження Трофімова є сам очільник Офісу президента. Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на власні джерела.

Повідомляється, що замінити Трофімова на посаді може інший заступник Андрія Єрмака — Кирило Тимошенко, який за останній місяць налагодив відносини з главою Офісу.

Джерело видання додало, що рішення ще офіційно не прийнято, але Кирило «мітить» на посаду Трофімова. Окрім Трофімова на закритих нарадах в ОП декілька разів обговорювали питання звільнення заступниці Єрмака Юлії Ковалів, однак рішення щодо неї теж досі не прийняте.

За дійсною інформацією, її посаду може обійняти колишній міністр економіки Тимофій Милованов, який кілька разів відвідував Банкову останніми тижнями. Джерело видання заявило, що ця інформація активно обговорюється у кулуарах, але підтверджень її наразі немає. Чиновники відмовилися коментувати цю інформацію.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Володимир Зеленський, президент України, може залишитися без друга в Офісі президента. Після місцевих виборів під звільнення може потрапити перший заступник глави Офісу президента Сергій Трофімов. Причиною видворення Трофімова є його розбіжності з очільником ОП, Андрієм Єрмаком.