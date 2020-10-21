«Ротацию» кадров готовят в офисе Зеленского — кого хотят выгнать

Зеленский и Ермак. Фото: EA Daily

https://racurs.ua/n145389-rotaciu-kadrov-gotovyat-v-ofise-zelenskogo-kogo-hotyat-vygnat.html

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Офис президента может обновиться уже в ближайшие недели — планируется сразу две кадровые перестановки в составе органа. На Банковой обсуждают возможность освобождения близкого друга семьи Зеленского — Сергея Трофимова.

Инициатором увольнения Трофимова является сам глава Офиса президента. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на собственные источники.

Сообщается, что заменить Трофимова в должности может другой заместитель Андрея Ермака — Кирилл Тимошенко, который за последний месяц наладил отношения с главой Офиса.

Источник добавил, что решение еще официально не принято, но Кирилл «метит» на должность Трофимова. Кроме Трофимова на закрытых совещаниях в ОП несколько раз обсуждали вопрос увольнения заместителя Ермака Юлии Кузнецовой, однако решение по ней тоже до сих пор не принято.

По доступной информации, ее должность может занять бывший министр экономики Тимофей Милованов, который несколько раз посещал Банковую за последние недели. Источник заявил, что эта информация активно обсуждается в кулуарах, но подтверждений ей пока нет. Чиновники отказались комментировать эту информацию.

Напомним, ранее мы сообщали, что Владимир Зеленский, президент Украины может остаться без друга в Офисе президента. После местных выборов под увольнение может попасть первый заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов. Причиной выдворения Трофимова является его разногласия с главой ОП, Андреем Ермаком.