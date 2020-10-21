Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/n145412-sluga-naroda-otkrestilas-ot-otmeny-vtorogo-tura-mestnyh-vyborov.html

Ракурс

Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября. Народный депутат из «Слуги народа» Татьяна Грищенко недавно подала в Верховную Раду законопроект, предусматривающий отмену второго тура местных выборов во время карантина.

В самой правящей политсиле уже открестились от этой инициативы, заявив, что это лишь личное мнение отдельного депутата, которое не совпадает с позицией партии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы «Слуги народа».

К тому же избирательный процесс находится на финишной прямой, поэтому подобные изменения в нем невозможны, — отмечают в политсиле.



Во втором тура, который состоится в течение трех недель с момента установления результатов первого тура, будут выбирать глав общин, где проживают более 75 тыс. избирателей. Второй тур пройдет, если в первом туре ни один из кандидатов не наберет 50% плюс один голос.

Напомним, отмену второго тура местных выборе Грищенко мотивирует намерениями не допустить чрезмерной нагрузки на медицинскую систему из-за эпидемии COVID-19 и распространения в это время других респитраторних заболеваний. По ее словам, «вторые туры выборов никуда не денутся» и их можно провести после карантина.