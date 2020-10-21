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22 жовтня православна церква вшановує пам’ять святого Якова, фото: «Фома»
22 жовтня відзначають день апостола Яковаhttps://racurs.ua/ua/n145414-22-jovtnya-vidznachaut-den-svyatogo-yakova.htmlРакурс
22 жовтня православна церква вшановує пам’ять святого Якова Алфеєвого, одного з апостолів. Вважається, що після воскресіння та вознесіння Ісуса Христа Яків Алфеїв проповідував, а згодом став єпископом Єрусалимським.
Загалом про його життя залишилося мало відомостей. Окрім нього Якова Алфеєвого, серед апостолів був ще один Яків, тож щодо деяких подій не зрозуміло, про кого саме йдеться.
Також на 22 жовтня припадає Всесвітній день людей з вадами мовлення. Вважається, що у світі близько 3 млн людей страждають на заїкання. Причини, які призводять до виникнення заїкання, досі точно не встановлені.
Народні прикмети:
- якщо сніг випадає на талу землю — наступного року буде поганий урожай;
- якщо бурульки з дахів звисають — осінь буде довгою;
- якщо багато лушпиння на цибулі з цьогорічного урожаю — зима буде суворою і холодною;
- якщо вишневе листя ще не опало — варто очікувати відлиги.
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