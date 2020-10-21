«Шахтар» здивував Європу і здолав «Реал» в Мадриді, фото — ФК Шахтар

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Ракурс

«Шахтар» сенсаційно обіграв «Реал» 3:2 в першому турі групового раунду Ліги чемпіонів у групі В.

Поєдинок відбувався на резервній арені «Реалу» ім. Альберто ді Стефано без глядачів. Обидві команди через травми і коронавірус не змогли виставити чимало основних гравців.

Наприклад, у мадридців не грав лідер — Серхіо Рамос, без якого «Реал» програв шість із семи останніх матчів Ліги чемпіонів.

Матч

Попри напівосновний склад гірники в першому таймі змусили замовкнути всіх скептиків: голи від Тете та Соломона, а також автогол Варана поставили вершкових у надзвичайно невтішне становище.

На перерву команда Луїша Каштру йшла з різницею в три м’ячі. «Шахтар» став першою командою за 15 років, яка забила «Реалу» три голи в Лізі чемпіонів за перші 45 хвилин. Востаннє «вершкові» йшли на перерву в домашньому матчі, поступаючись у три голи, ще 4 грудня 1999 року, коли програли «Сарагосі» (1:5).

Після перерви на полі з’явився Карім Бензема, Вінісіус та Тоні Кроос. І якщо перший гол господарів забив гравець, що вже перебував на полі — Лука Модріч (феноменальним ударом у верхній кут з 25 метрів), то другий — «джокер» Вінісіус.

А вже у доданий до другого тайму час Федеріко Вальверде вирівняв рахунок на табло. Втім ненадовго. Після перегляду VAR його скасували, угледівши офсайд.

У другому турі групового раунду чемпіон України прийме «Інтер», а «Реал» на виїзді зустрінеться з Боруссією з Менхенгладбаха. Обидва матчі пройдуть 27 жовтня.

Коментарі

Головний тренер «Шахтаря» Луїш Каштру після перемоги розповів, що його команда знала, які складнощі очікує її у грі, але «гравці були фантастичними на полі».

Ми були командою з першої і до останньої хвилини гри. Перший тайм — це був наш найкращий тайм у сезоні. Ми створювали моменти, в другому таймі вони теж були. У нас були можливості забити. Рахунок 3:2 змусив нас більше оборонятися, і тоді ми подумали про те, щоб гра скоріше завершилася. Але ми сьогодні виросли як команда, показали, що ми впевнені в майбутньому і сильні технічно і тактично, — розповів Каштру.

Португалець вважає групу В найсильнішою на груповому етапі Ліги чемпіонів. Каштру вже закликав гравців забути перемогу і відновлюватися для гри в чемпіонаті України проти «Ворскли».

Зіннедін Зідан, головний тренер мадридців, назвав гру проти «Шахтаря» коротко: «Поганий момент».

Ми хоча б поборолися в другому таймі. Зараз гравці «Реала» роздратовані. Вони чемпіони, так що це природно. Це моя робота як тренера знайти рішення проблеми, тому що таких матчів не повинно траплятися, — сказав Зідан після поразки від «Шахтаря».

Півзахисник «Реала» Лука Модріч вважає, що у першому таймі його команда не відповідали рівню турніру.

У другому таймі ми додали, але цього виявилося недостатньо для нічиєї або перемоги.