Как сделать бесплатный тест на коронавирус члену избирательной комиссии, рассказали в ЦИК

ЦИК. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n145419-kak-sdelat-besplatnyy-test-na-koronavirus-chlenu-izbiratelnoy-komissii-rasskazali-v-cik.html

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Местные выборы-2020 пройдут уже 25 октября. Члены избирательных комиссий на специальных избирательных участках, которые расположены в медицинских учреждениях, могут пройти бесплатное ПЦР-тестирование на коронавирусную инфекцию.

Провериться на коронавирус нужно за 72 часа до голосования. Об этом рассказал член Центральной избирательной комиссии Сергей Постивий во время онлайн-марафона.

По его словам, это касается не только тех учреждений здравоохранения, где находятся больные коронавирусом, но и всех специальных участков в учреждениях здравоохранения.

Он отметил, что тестирование будет бесплатным — для этого членам комиссий нужно предъявить свои удостоверения.

Представитель ЦИК также заверил, что члены комиссий, которые будут работать на специальных избирательных участках в учреждениях здравоохранения, где лечатся больные коронавирусом, будут иметь все необходимые средства индивидуальной защиты.

Он добавил, что работники больниц объяснят членам комиссий, как правильно надевать защитные средства, и как правильно снимать их, чтобы не допустить заражения инфекцией.

Напомним, ранее мы сообщали, что выборы в Украине пройдут в разгар эпидемии коронавируса, в связи с чем власти предлагают предоставить возможность для голосования избирателям в медучреждениях. В больницы будут выезжать специальные выездные бригады.