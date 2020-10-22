Ігор Клименко. Фото: Ліга

https://racurs.ua/ua/n145426-brudna-gra-ta-zagalna-problemnist-ocinku-maybutnim-miscevym-vyboram-daly-u-policiyi.html

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Місцеві вибори-2020 відрізнятимуться великою кількістю маніпуляцій і правопорушень, а «найбрудніша гра» триває у великих містах.

У зв’язку з цим поліція готова забезпечувати правопорядок на місцевих виборах, залишаючись поза політикою. Про це заявив очільник Національної поліції Ігор Клименко.

За його словами, найбільше правопорушень фіксується там, де сфери впливу сильні, тому кандидати активно борються за голоси виборців. Він наголосив, що передвиборчі перегони не завжди проходять чесно, але поліція документує порушення та буде притягати порушників до відповідальності.

Клименко заявив, що поліцейські вже зафіксували понад 6,5 тис. заяв щодо правопорушень, пов’язаних із виборчим процесом. Усього складено 1, 5 тис. адміністративних протоколів, а слідчі відкрили 508 кримінальних проваджень.

Він додав, що для нинішньої виборчої кампанії найтиповішими порушеннями є підкуп виборців, перешкоджання здійсненню виборчого права і масова зміна місця проживання.

Клименко також повідомив, що понад 1,5 тис. територіальних виборчих комісій вже взяті під охорону поліції. До охорони проведення виборів долучать курсантів і майже 30 тис. осіб особового складу. За словами Клименка, будуть створені спеціальні групи вибухотехніків і кінологів, оскільки у поліції очікуються масового «замінування» виборчих дільниць.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що заступник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Антон Геращенко заявив, що правоохоронці загалом готові до проведення виборів. За його словами, ця виборча кампанія є «більш-менш спокійною».