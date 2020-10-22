Игорь Клименко. Фото: Лига

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Местные выборы-2020 будут отличаться большим количеством манипуляций и правонарушений, а «грязная игра» продолжается в крупных городах.

В связи с этим полиция готова обеспечивать правопорядок на местных выборах, оставаясь вне политики. Об этом заявил глава Национальной полиции Игорь Клименко.

По его словам, больше всего правонарушений фиксируется там, где сферы влияния сильные, поэтому кандидаты активно борются за голоса избирателей. Он отметил, что предвыборная гонка не всегда проходит честно, но полиция документирует нарушения и будет привлекать нарушителей к ответственности.

Клименко заявил, что полицейские уже приняли более 6,5 тыс. заявлений о правонарушениях, связанных с избирательным процессом. Всего составлено 1, 5 тыс. административных протоколов, а следователи открыли 508 уголовных производств.

Он добавил, что для нынешней избирательной кампании типичными нарушениями являются подкуп избирателей, препятствование осуществлению избирательного права и массовая смена места жительства.

Клименко также сообщил, что более 1,5 тыс. территориальных избирательных комиссий уже взяты под охрану полиции. К охране проведения выборов приобщат курсантов и почти 30 тыс. человек личного состава. По словам Клименко, будут созданы специальные группы взрывотехников и кинологов, поскольку в полиции ожидают массового «минирования» избирательных участков.

Напомним, ранее мы сообщали, что заместитель министра внутренних дел Арсена Авакова Антон Геращенко заявил, что правоохранители готовы к проведению выборов. По его словам, эта избирательная кампания «более или менее спокойная».