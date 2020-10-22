Картину уличного художника Бэнкси продали за 10 млн долларов (ФОТО)https://racurs.ua/n145425-kartinu-ulichnogo-hudojnika-benksi-prodali-za-10-mln-dollarov.htmlРакурс
Картину известного британского уличного художника Бэнкси «Покажи мне Моне» продали за 7,5 млн фунтов стерлингов (9,8 млн долл.). Картину продали на торгах аукционного дома Sotheby’s.
Торги состоялись 21 октября и продолжались всего восемь минут, сообщает пресс-служба Sotheby’s.
Предварительно картину эту картину оценивали в 3−5 млн фунтов стерлингов. Впрочем, несмотря на такие успешные результаты торгов, это не самая дорогая из картин Бэнкси. Рекорд принадлежит картине «Devolved Parliament», которая высмеивает британский парламент. Ее в октябре 2019 года на аукционе продали за 12,2 млн долл.
Картина «Покажи мне Моне» является отсылкой к полотну известного французского импрессиониста Клода Моне «Японский мостик (Пруд с водяными лилиями)», на которой изображен мост через пруд.
Картина Бэнкси дополняет эту композицию сброшенными в пруд тележками из супермаркета и дорожным конусом.
Напомним, в июле в метро Лондона уничтожили одну из работ Бэнкси.