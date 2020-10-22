Инфекционист рассказала о трех фазах COVID-19 и пике эпидемии, фото — РБК-Украина

https://racurs.ua/n145424-eto-ne-gripp-infekcionist-rasskazala-o-treh-fazah-covid-19-i-pike-epidemii.html

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Пик заболеваемости коронавирусом в Украине придется на ближайшие месяцы, а к марту можно ожидать спад пандемии.

Завкафедрой инфекционных болезни медуниверситета им. Богомольца Ольга Голубовская на брифинге в Минздраве 22 октября рассказала, что коронавирус является длительным заболеванием. Пациенты, переболевшие COVID-19, до месяца могут находиться на больничном.

Каждый из нас должен осознать, что является потенциальным источником распространения инфекции. Да, трудно ограничивать себя в быту на работе, но мы просим помочь врачам, — рассказала медик.

Она просит население и коллег не сравнивать коронавирус с гриппом, поскольку эта болезнь по-другому влияет и на медицинскую систему страны, и на последствия для больного.

Голубовская рассказала о трех фазах развития коронавируса, отметив, что примерно 80% больных выздоравливают на первой стадии заболевания.

Первый этап — это первая неделя заболевания, когда больные себя чувствуют в основном практически здоровыми. У 80% людей заболевание и заканчивается на этой стадии. Пациенты должны обращаться к врачу, пить витамины. Инфекционист призвала не принимать антибактериальные и гормональные препараты.

Второй этап — в этой фазе от 10 до 30% больных. Это поражения органов и системы организма. Все лечение направлено на сдерживание «шторма» иммунной системы. Продолжается эта фаза до трех недель. Применяют все методы лечения.

Третий этап — «постковидний синдром». Пациентам нужно находиться под наблюдением. Человек может до месяца находится на больничном после выздоровления. Голубовская посоветовала и этой категории не находиться на массовых мероприятиях или в скоплении людей без средств защиты.

Напомним, что 22 октября медики отчитались об обновлении рекорда выявленных за сутки больных COVID-19.