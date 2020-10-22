Коронавирус в Украине. Фото: Pixabay

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Коронавирус в Украине продолжает бить все рекорды, в связи с чем нагрузка на систему здравоохранения критически возросла.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, врачи инфекционисты работают без выходных и практически круглосуточно, поэтому их может «не хватить». Об этом он рассказал во время брифинга сегодня, 22 октября.

Степанов добавил, что единственный способ снизить нагрузку на медицинскую систему — придерживаться карантинных ограничений, поскольку есть определенный предел способности медицинской системы.

Мы ограничены количеством коек, и мы ограничены количеством медицинских работников. Наших медработников, медсестер не становится больше. Мы не можем их импортировать из другой страны, — заявил министр здравоохранения.

Также он отметил, что увеличить количество коек для больных коронавирусом можно только на 30%, поскольку остаток коек занимают люди, болеющие остальными заболеваниями, которые никуда не исчезли из-за эпидемии.

В то же время, об ужесточении карантина Степанов не заявлял, хотя ранее анонсировал наступление локдауна после фиксации 11 тыс. зараженных в сутки. В этом случае введут жесткий карантин, мобилизуют всех медработников и запустят полевые госпитали.

Напомним, ранее мы сообщали, что в столице и восьми областях Украины занято более 70% коек, выделенных для лечения коронавируса. Средний показатель занятости коек в Украине составляет 66,2%.

В частности, более 70% больничных коек заняты в Киеве (70,7%), Луганской (85,8%), Полтавской (82,5%), Запорожской (72,5%), Хмельницкой (73,1%) и Черниговской (74,2%) областях. Худшая ситуация в Донецкой области, где занято 100% и в Сумской и Одесской — 96,8% и 94,4% соответственно. Менее половины коек занято только в Житомирской области — 47,4%.