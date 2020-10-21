В школах вскоре завершатся осенние каникулы, фото: nus.org.ua

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Коронавирус в Украине продолжает активно распространяться, в связи с чем власти недавно принимали решение отправить школы на осенние каникулы раньше.

Исполняющий обязанности министра образования Сергей Шкарлет в своем Telegram-канале рассказал, как будет происходить обучение школьников после завершения каникул.

По словам Шкарлета, после завершения каникул к очному обучению в школах вернутся ученики 1−4 классов. Обучение учащихся 5−11 классов будет зависеть от эпидемического уровня и будет происходить в смешанном или дистанционном форматах.

В зависимости от эпидемического цвета региона, некоторые начнут очное обучение, а некоторые, если это «красная» зона, останутся на дистанционном, — отметил он.

Шкарлет подчеркнул, что позиция возглавляемого им ведомства заключается в том, что дети должны «учиться в полноформатном режиме».

Исполняющий обязанности министра, сравнивая эту ситуацию с весной, отмечает, что теперь учителя больше готовы к работе дистанционно и много соответствующих материалов уже наработано.

Правительство сегодня, 21 октября, приняло решение выделить 540 млн грн на субвенции регионам. За эти средства все школы должны быть обеспечены дезинфекторами. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в своем Telegram-канале.

Шмыгаль отметил, что в бюджете на 2021 год на противоэпидемические мероприятия в школах планируют выделить 1 млрд грн.

Напомним, в «Слуге народа» рассказали, будут ли вводить карантин в школах и детских садах.