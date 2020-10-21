У школах невдовзі завершаться осінні канікули, фото: nus.org.ua

https://racurs.ua/ua/n145404-chy-povernutsya-dity-do-shkil-pislya-kanikul-rozpovily-v-minosvity.html

Ракурс

Коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися, у зв’язку з чим влада нещодавно ухвалювала рішення відправити школи на осінні канікули раніше.

Виконувач обов’язків міністра освіти Сергій Шкарлет у своєму Telegram-каналі розповів, як відбуватиметься навчання школярів після завершення канікул.

За словами Шкарлета, після завершення канікул до очного навчання у школах повернуться учні 1−4 класів. Навчання учнів 5−11 класів залежатиме від епідемічного рівня і відбуватиметься у змішаному або дистанційному форматах.

Залежно від епідемічного кольору регіону, дехто розпочне очне навчання, дехто, якщо це буде «червона» зона, залишиться на дистанційному, — зазначив він.

Шкарлет наголосив, що позиція очолюваного ним відомства полягає в тому, що діти мають «навчатися в повноформатному режимі».

Виконувач обов’язків міністра, порівнюючи цю ситуацію з весною, зазначає, що тепер вчителі більше готові до роботи дистанційно і багато відповідних матеріалів вже напрацьовано.

Уряд сьогодні, 21 жовтня, ухвалив рішення виділити 540 млн грн на субвенції регіонам. За ці кошти усі школи мають бути забезпечені дезінфекторами. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у своєму Telegram-каналі.

Шмигаль зазначив, що в бюджеті на 2021 на протиепідемічні заходи в школах планують виділити 1 млрд грн.

Нагадаємо, у «Слузі народу» розповіли, чи вводитимуть карантин у школах та дитячих садках.