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Ракурс
У школах невдовзі завершаться осінні канікули, фото: nus.org.ua

Чи повернуться діти до шкіл після канікул, розповіли в Міносвіти

21 жов 2020, 17:46
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Коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися, у зв’язку з чим влада нещодавно ухвалювала рішення відправити школи на осінні канікули раніше.

Виконувач обов’язків міністра освіти Сергій Шкарлет у своєму Telegram-каналі розповів, як відбуватиметься навчання школярів після завершення канікул.

За словами Шкарлета, після завершення канікул до очного навчання у школах повернуться учні 1−4 класів. Навчання учнів 5−11 класів залежатиме від епідемічного рівня і відбуватиметься у змішаному або дистанційному форматах.

Залежно від епідемічного кольору регіону, дехто розпочне очне навчання, дехто, якщо це буде «червона» зона, залишиться на дистанційному, — зазначив він.

Шкарлет наголосив, що позиція очолюваного ним відомства полягає в тому, що діти мають «навчатися в повноформатному режимі».

Виконувач обов’язків міністра, порівнюючи цю ситуацію з весною, зазначає, що тепер вчителі більше готові до роботи дистанційно і багато відповідних матеріалів вже напрацьовано.

Уряд сьогодні, 21 жовтня, ухвалив рішення виділити 540 млн грн на субвенції регіонам. За ці кошти усі школи мають бути забезпечені дезінфекторами. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у своєму Telegram-каналі.


Шмигаль зазначив, що в бюджеті на 2021 на протиепідемічні заходи в школах планують виділити 1 млрд грн.

Нагадаємо, у «Слузі народу» розповіли, чи вводитимуть карантин у школах та дитячих садках.

Джерело: Ракурс


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