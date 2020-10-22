Коронавірус в Україні. Фото: Pixabay

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Коронавірус в Україні продовжує бити всі рекорди, у зв’язку з чим навантаження на систему охорони здоров’я критично зросло.

За словами міністра охорони здоров’я Максима Степанова, лікарі інфекціоністи працюють без вихідних і практично цілодобово, тому їх може «не вистачити». Про це він розповів під час брифінгу сьогодні, 22 жовтня.

Степанов додав, що єдиний спосіб знизити навантаження на медичну систему — дотримуватися карантинних обмежень, оскільки є певна межа здатності медичної системи.

Ми обмежені кількістю ліжок, і ми обмежені кількістю медичних працівників. Наших медпрацівників, медсестер не стає більше. Ми не можемо їх імпортувати з іншої країни, — заявив міністр охорони здоров’я.

Також він зазначив, що збільшити кількість ліжок для хворих на коронавірус можна тільки на 30%, оскільки залишок ліжок займають люди, що хворіють на інші захворювання, які нікуди не зникли через епідемію.

Водночас про посилення карантину Степанов не заявляв, хоча раніше анонсував наступ локдауну після фіксації 11 тис. заражених на добу. У цьому випадку введуть жорсткий карантин, мобілізують усіх медпрацівників і запустять польові шпиталі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у столиці й восьми областях України зайнято понад 70% ліжок, виділених для лікування коронавірусу. Середній показник зайнятості ліжок в Україні становить 66,2%.

Зокрема, понад 70% лікарняних ліжок зайняті в Києві (70,7%), Луганській (85,8%), Полтавській (82,5%), Запорізькій (72,5%), Хмельницькій (73,1%) і Чернігівській (74,2%) областях. Найгірша ситуація в Донецькій області, де зайнято 100% і в Сумській та Одеській — 96,8% і 94,4% відповідно. Менше половини ліжок зайнято тільки у Житомирській області — 47,4%.