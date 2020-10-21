COVID-19. Фото: pravda.com.ua

https://racurs.ua/ua/n145390-u-troh-oblastyah-mayje-nemaie-misc-dlya-hvoryh-na-covid-19.html

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Коронавірус не йде з України. У столиці та восьми областях України зайнято понад 70% ліжок виділених для лікування коронавірусу.

Середній показник зайнятості ліжок в Україні складає 66,2%. Такі дані оприлюднило Міністерство охорони здоров’я.

Зокрема, понад 70% лікарняних ліжок зайняті в Києві (70,7%), Луганській (85,8%), Полтавській (82,5%), Запорізькій (72,5%), Хмельницькій (73,1%) та Чернігівській (74,2%) областях. Найгірша ситуація у Донецькій області, де зайнято 100% та у Сумській і Одеській — 96,8% та 94,4% відповідно.

Менш ніж половина ліжок зайнята лише в Житомирській області — 47,4%.

Згідно з даними МОЗ, в Україні жодна область не готова до послаблення карантину. У середньому показник захворюваності коронавірусом по країні становить 200,8 при нормі 40. Найгірша ситуація в Сумській області — 340,9, у столиці — 215,7.

Сьогодні під час селекторної наради з керівниками областей щодо поширення COVID-19 в Україні прем'єр-міністр Денис Шмигаль закликав голів ОДА надавати пропозиції про розгортання мобільних госпіталів та розширення кількості ліжок.

Шмигаль доручив головам Одеської, Харківської, Донецької, Львівської ОДА та Київської міськадміністрацій проводити регулярні засідання комісій ТЕБ та НС.

Нагадаємо, коронавірус у Києві вклав на лікарняні ліжка 1 тис. 666 хворих. У столичні медзаклади за добу привезли ще 63 пацієнти. За добу на коронавірус захворіли 559 киян, а 23 людини померли. Всього коронавірус вже забрав життя 627 киян.