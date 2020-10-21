COVID-19. Фото: pravda.com.ua

https://racurs.ua/n145390-v-treh-oblastyah-pochti-net-mest-dlya-bolnyh-covid-19.html

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Коронавирус не уходит из Украины. В столице и восьми областях Украины занято более 70% коек, выделенных для лечения коронавируса.

Средний показатель занятости коек в Украине составляет 66,2%. Такие данные обнародовало Министерство здравоохранения.

В частности, более 70% больничных коек заняты в Киеве (70,7%), Луганской (85,8%), Полтавской (82,5%), Запорожской (72,5%), Хмельницкой (73,1%) и Черниговской (74,2%) областях. Худшая ситуация в Донецкой области, где занято 100% и в Сумской и Одесской — 96,8% и 94,4% соответственно.

Менее половины коек занято только в Житомирской области — 47,4%.

Согласно данным Минздрава, в Украине ни одна область не готова к ослаблению карантина. В среднем показатель заболеваемости коронавируса по стране составляет 200,8 при норме 40. Хуже всего ситуация в Сумской области — 340,9, в столице — 215,7.

Сегодня во время селекторного совещания с руководителями областей по распространению COVID-19 в Украине премьер-министр Денис Шмыгаль призвал губернаторов представлять предложения о развертывании мобильных госпиталей и расширении количества коек.

Шмыгаль поручил председателям Одесской, Харьковской, Донецкой, Львовской ОГА и Киевской горадминистраций проводить регулярные заседания комиссий ТЭБ и ЧС.

Напомним, коронавирус в Киеве уложил на больничные койки 1 тыс. 666 человек. В столичные медучреждения за сутки привезли еще 63 пациента. За сутки коронавирусом заболели 559 киевлян, а 23 человека умерли. Всего коронавирус уже унес жизни 627 киевлян.