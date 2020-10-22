Всех заложников банка освободили в Грузии — нападавшему удалось сбежать

Напад на банк. Фото: Багнет

https://racurs.ua/n145422-vseh-zalojnikov-banka-osvobodili-v-gruzii-napadavshemu-udalos-sbejat.html

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Захват банка в Грузии продлился более 12 часов. За это время неизвестный вооружённый мужчина держал 43 человека в заложниках и требовал 500 тыс. долл.

Инцидент произошел в грузинском городе Зугинди. Во время захвата банка со злоумышленником вели переговоры. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Грузии.

МВД утверждает, что большинство заложников освободили в течение дня во время переговоров, а взамен в заложники добровольно сдался начальник полиции края Самегрело-Верхняя Автандил Галдава. Позже вымогатель покинул здание с Галдавой и ещё тремя заложниками, но и их злоумышленник уже вскоре освободил.

Во время нападения мужчина был вооружен гранатой и автоматом. Подозреваемому удалось скрыться, полиция продолжает его поиски.

Напомним, ранее мы сообщали, что террорист захватил заложников в одном из отделений банка в городе Гавр во Франции. Заложников удерживал неизвестный мужчина, вооруженный пистолетом.