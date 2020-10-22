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Ракурс
Напад на банк. Фото: Багнет

Всех заложников банка освободили в Грузии — нападавшему удалось сбежать

22 окт 2020, 09:56
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Захват банка в Грузии продлился более 12 часов. За это время неизвестный вооружённый мужчина держал 43 человека в заложниках и требовал 500 тыс. долл.

Инцидент произошел в грузинском городе Зугинди. Во время захвата банка со злоумышленником вели переговоры. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Грузии.

МВД утверждает, что большинство заложников освободили в течение дня во время переговоров, а взамен в заложники добровольно сдался начальник полиции края Самегрело-Верхняя Автандил Галдава. Позже вымогатель покинул здание с Галдавой и ещё тремя заложниками, но и их злоумышленник уже вскоре освободил.


Во время нападения мужчина был вооружен гранатой и автоматом. Подозреваемому удалось скрыться, полиция продолжает его поиски.

Напомним, ранее мы сообщали, что террорист захватил заложников в одном из отделений банка в городе Гавр во Франции. Заложников удерживал неизвестный мужчина, вооруженный пистолетом.

Источник: Ракурс


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