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Ракурс
Напад на банк. Фото: Багнет

Всіх заручників банку звільнили у Грузії — нападнику вдалося втекти

22 жов 2020, 09:56
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Захоплення банку в Грузії тривало понад 12 годин. За цей час невідомий озброєний чоловік тримав 43 людини у заручниках і вимагав 500 тис. дол.

Інцидент стався у грузинському місті Зугінді. Під час захоплення банку зі зловмисником велися переговори. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ Грузії.

МВС стверджує, що більшість заручників звільнили протягом дня під час переговорів, натомість у заручники добровільно здався начальник поліції краю Самегрело-Верхня Автанділ Галдава. Пізніше терорист покинув будівлю з Галдавой і ще трьома заручниками, але і їх зловмисник вже незабаром звільнив.


Під час нападу чоловік був озброєний гранатою та автоматом. Підозрюваному вдалося втекти, поліція продовжує його пошуки.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що терорист захопив заручників в одному з відділень банку в місті Гавр у Франції. Заручників утримував невідомий чоловік, озброєний пістолетом.

Джерело: Ракурс


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