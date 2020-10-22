Заборонену судом книгу про Стуса запустили у новий тираж (ФОТО)

https://racurs.ua/ua/n145421-zaboronenu-sudom-knygu-pro-stusa-zapustyly-u-novyy-tyraj-foto.html

Ракурс

Книгу «Справа Василя Стуса», у якій йдеться про роль Віктора Медведчука в процесі над поетом, додрукують.

Маркетолог видавництва «Віват» Катерина Аврамчук повідомила, що у ніч з 21 на 22 жовтня розпочали додруковувати новий тираж книги. Аврамчук оприлюднила у Фейсбуці відповідні фото із виробничих площ підприємства.

Дарницький районний суд у Києві заборонив розповсюдження книги про Василя Стуса за позовом лідера партії «Опозиційна платформа — За життя» Віктора Медведчука. Того ж дня стало відомо, що книгу повністю розкупили.

Рішення Феміди набуде чинності впродовж місячного терміну. Адвокати Кіпіані та видавництва обіцяли подати апеляцію на це рішення.

Офіс президента після цього повідомив, що з подивом дізнався про рішення суду, на Банковій «взяли його до відома». Міністерство культури та інформполітики рекомендує до прочитання книгу Вахтанга Кіпіані Справа Василя Стуса. Позицію Міністерства озвучив міністр Олександр Ткаченко.

ЗМІ повідомляли, що згадувати Віктора Медведчука в книзі «Справа Василя Стуса» заборонила суддя зі зв’язками в самопроголошеній Донецькій народній республіці.