Запрещенную книгу о Стусе запустили в новый тираж, фото — К.Аврамчук

https://racurs.ua/n145421-zapreschennuu-knigu-o-stuse-zapustili-v-novyy-tiraj-foto.html

Ракурс

Книгу «Дело Василия Стуса», в которой говорится о роли Виктора Медведчука в процессе над поэтом, допечатают.

Менеджер издательства «Виват» Екатерина Аврамчук сообщила, что в ночь с 21 на 22 октября начали допечатывать новый тираж книги. Аврамчук обнародовала в Фейсбук соответствующие фото из производственных площадей предприятия.

Дарницкий районный суд в Киеве запретил распространение книги о Стусе по иску лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. В тот же день стало известно, что книгу полностью раскупили.

Решение Фемиды вступит в силу в течение месячного срока. Адвокаты Кипиани и издательства обещали подать апелляцию на это решение.

В Офисе президента после этого сообщили, что с удивлением узнали о решении суда, на Банковой «взяли его к сведению». Министерство культуры и информполитики рекомендует к прочтению книгу Вахтанга Кипиани. Позицию Министерства озвучил министр Александр Ткаченко.

СМИ сообщали, что вспоминать Виктора Медведчука в книге запретила судья со связями в самопровозглашенной Донецкой народной республике.