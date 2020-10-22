Коронавирус в Украине установил новый тревожный рекорд — болезнь подкосила более 7 тыс. украинцев (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n145420-koronavirus-v-ukraine-ustanovil-novyy-trevojnyy-rekord-bolezn-podkosila-bolee-7-tys-ukraincev.htmlРакурс
Коронавирус в Украине продолжает распространяться с огромной скоростью. Так, за минувшие сутки, 21 октября, вирус был обнаружен у 7 тыс. 53 граждан.
Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине заразились 322 тыс. 879 человек. Преодолели коронавирус по состоянию на вчера 2 тыс. 679 человек, а в целом уже выздоровели 134 тыс. 898 человек. Сейчас болеют 181 тыс. 934 пациента. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.
Умерли от болезни 116 человек. Общее количество жертв составляет 6 тыс. 43 человека. Подозрений на коронавирус с начала эпидемии обнаружили 393 тыс. 577.
Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировали в г. Киеве (631 человек), Харьковской области (627 больных), Одесской области (600 инфицированных) и в Хмельницкой области (381 человек). Наименьшее количество случаев COVID-19 21 октября фиксировалось в Херсонской и Кировоградской областях — 105 и 89 случаев соответственно.
В других областях Украины динамика распространения коронавируса выглядит таким образом:
- Винницкая обл — 8782 (+138);
- Волынская обл — 11574 (+207);
- Днепропетровская обл — 12068 (+363);
- Донецкая обл — 7896 (+267);
- Житомирская обл — 10838 (+204);
- Закарпатская обл — 12285 (+173);
- Запорожская обл — 7093 (+309);
- Ивано-Франковская обл — 17447 (+233);
- Кировоградская обл — 1786 (+89);
- г. Киев — 32500 (+631);
- Киевская обл — 13688 (+269);
- Львовская обл — 26021 (+319);
- Луганская обл — 2841 (+155);
- Николаевская обл — 6428 (+172);
- Одесская обл — 20557 (+600);
- Полтавская обл — 7216 (+336);
- Ровенская обл — 16691 (+263);
- Сумская обл — 9730 (+221);
- Тернопольская обл — 18283 (+313);
- Харьковская обл — 30899 (+627);
- Херсонская обл — 2844 (+105);
- Хмельницкая обл — 11942 (+381);
- Черновицкая обл — 18562 (+248);
- Черкасская обл — 7541 (+227);
- Черниговская обл — 7367 (+203).
Напомним, ранее мы сообщали, что вакцина от коронавируса разрабатывается во всем мире, а также в Украине. Президенту Владимиру Зеленскому ученые представили образец возможной украинской вакцины от коронавируса, которая уже прошла доклинические испытания. Образец вакцины был создан благодаря уникальному подходу, который поможет бороться даже с мутировавшими версиями заболевания.