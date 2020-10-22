Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Коронавирус в Украине. Фото: Коронавірус у регіонах

Коронавирус в Украине установил новый тревожный рекорд — болезнь подкосила более 7 тыс. украинцев (ИНФОГРАФИКА)

22 окт 2020, 09:16
999

Коронавирус в Украине продолжает распространяться с огромной скоростью. Так, за минувшие сутки, 21 октября, вирус был обнаружен у 7 тыс. 53 граждан.

Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине заразились 322 тыс. 879 человек. Преодолели коронавирус по состоянию на вчера 2 тыс. 679 человек, а в целом уже выздоровели 134 тыс. 898 человек. Сейчас болеют 181 тыс. 934 пациента. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.

Умерли от болезни 116 человек. Общее количество жертв составляет 6 тыс. 43 человека. Подозрений на коронавирус с начала эпидемии обнаружили 393 тыс. 577.

Динамика распостранения коронавируса в Украине. Инфографика: СНБОБольше всего новых случаев коронавируса зафиксировали в г. Киеве (631 человек), Харьковской области (627 больных), Одесской области (600 инфицированных) и в Хмельницкой области (381 человек). Наименьшее количество случаев COVID-19 21 октября фиксировалось в Херсонской и Кировоградской областях — 105 и 89 случаев соответственно.


Динамика распостранения коронавируса в Украине. Инфографика: СНБО
В других областях Украины динамика распространения коронавируса выглядит таким образом:

  • Винницкая обл — 8782 (+138);
  • Волынская обл — 11574 (+207);
  • Днепропетровская обл — 12068 (+363);
  • Донецкая обл — 7896 (+267);
  • Житомирская обл — 10838 (+204);
  • Закарпатская обл — 12285 (+173);
  • Запорожская обл — 7093 (+309);
  • Ивано-Франковская обл — 17447 (+233);
  • Кировоградская обл — 1786 (+89);
  • г. Киев — 32500 (+631);
  • Киевская обл — 13688 (+269);
  • Львовская обл — 26021 (+319);
  • Луганская обл — 2841 (+155);
  • Николаевская обл — 6428 (+172);
  • Одесская обл — 20557 (+600);
  • Полтавская обл — 7216 (+336);
  • Ровенская обл — 16691 (+263);
  • Сумская обл — 9730 (+221);
  • Тернопольская обл — 18283 (+313);
  • Харьковская обл — 30899 (+627);
  • Херсонская обл — 2844 (+105);
  • Хмельницкая обл — 11942 (+381);
  • Черновицкая обл — 18562 (+248);
  • Черкасская обл — 7541 (+227);
  • Черниговская обл — 7367 (+203).

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцина от коронавируса разрабатывается во всем мире, а также в Украине. Президенту Владимиру Зеленскому ученые представили образец возможной украинской вакцины от коронавируса, которая уже прошла доклинические испытания. Образец вакцины был создан благодаря уникальному подходу, который поможет бороться даже с мутировавшими версиями заболевания.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров