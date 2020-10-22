Коронавирус в Украине. Фото: Коронавірус у регіонах

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Коронавирус в Украине продолжает распространяться с огромной скоростью. Так, за минувшие сутки, 21 октября, вирус был обнаружен у 7 тыс. 53 граждан.

Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине заразились 322 тыс. 879 человек. Преодолели коронавирус по состоянию на вчера 2 тыс. 679 человек, а в целом уже выздоровели 134 тыс. 898 человек. Сейчас болеют 181 тыс. 934 пациента. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.

Умерли от болезни 116 человек. Общее количество жертв составляет 6 тыс. 43 человека. Подозрений на коронавирус с начала эпидемии обнаружили 393 тыс. 577.



Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировали в г. Киеве (631 человек), Харьковской области (627 больных), Одесской области (600 инфицированных) и в Хмельницкой области (381 человек). Наименьшее количество случаев COVID-19 21 октября фиксировалось в Херсонской и Кировоградской областях — 105 и 89 случаев соответственно.



В других областях Украины динамика распространения коронавируса выглядит таким образом:

Винницкая обл — 8782 (+138);

Волынская обл — 11574 (+207);

Днепропетровская обл — 12068 (+363);

Донецкая обл — 7896 (+267);

Житомирская обл — 10838 (+204);

Закарпатская обл — 12285 (+173);

Запорожская обл — 7093 (+309);

Ивано-Франковская обл — 17447 (+233);

Кировоградская обл — 1786 (+89);

г. Киев — 32500 (+631);

Киевская обл — 13688 (+269);

Львовская обл — 26021 (+319);

Луганская обл — 2841 (+155);

Николаевская обл — 6428 (+172);

Одесская обл — 20557 (+600);

Полтавская обл — 7216 (+336);

Ровенская обл — 16691 (+263);

Сумская обл — 9730 (+221);

Тернопольская обл — 18283 (+313);

Харьковская обл — 30899 (+627);

Херсонская обл — 2844 (+105);

Хмельницкая обл — 11942 (+381);

Черновицкая обл — 18562 (+248);

Черкасская обл — 7541 (+227);

Черниговская обл — 7367 (+203).

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцина от коронавируса разрабатывается во всем мире, а также в Украине. Президенту Владимиру Зеленскому ученые представили образец возможной украинской вакцины от коронавируса, которая уже прошла доклинические испытания. Образец вакцины был создан благодаря уникальному подходу, который поможет бороться даже с мутировавшими версиями заболевания.