Коронавірус в Україні встановив новий тривожний рекорд — хвороба підкосила понад 7 тис. українців (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n145420-koronavirus-v-ukrayini-vstanovyv-novyy-tryvojnyy-rekord-hvoroba-pidkosyla-ponad-7-tys.htmlРакурс
Коронавірус в Україні продовжує розповсюджуватися з шаленою швидкістю. Так, за минулу добу, 21 жовтня, вірус виявили у 7 тис. 53 громадян.
Усього з початку епідемії коронавірусу в Україні заразилися 322 тис. 879 осіб. Подолали коронавірус станом на вчора 2 тис. 679 людей, а в цілому вже одужали 134 тис. 898 осіб. Зараз хворіють 181 тис. 934 пацієнти. Про це повідомив Центр громадського здоров’я МОЗ.
Померли від хвороби 116 осіб. Загальна кількість жертв становить 6 тис. 43 людини. Підозр на коронавірус із початку епідемії виявили 393 тис. 577.
Найбільше нових випадків коронавірусу зафіксували у м. Києві (631 особа), Харківській області (627 хворих), Одеській області (600 інфікованих) та у Хмельницькій області (381
особа).Найменша кількість випадків COVID-19 21 жовтня фіксувалася у Херсонській та Кіровоградській областях — 105 та 89 випадків відповідно.
- Вінницька обл — 8782 (+138);
- Волинська обл — 11574 (+207);
- Дніпропетровська обл — 12068 (+363);
- Донецька обл — 7896 (+267);
- Житомирська обл — 10838 (+204);
- Закарпатська обл — 12285 (+173);
- Запорізька обл — 7093 (+309);
- Івано-Франківська обл — 17447 (+233);
- Кіровоградська обл — 1786 (+89);
- м. Київ — 32500 (+631);
- Київська обл — 13688 (+269);
- Львівська обл — 26021 (+319);
- Луганська обл — 2841 (+155);
- Миколаївська обл — 6428 (+172);
- Одеська обл — 20557 (+600);
- Полтавська обл — 7216 (+336);
- Рівненська обл — 16691 (+263);
- Сумська обл — 9730 (+221);
- Тернопільська обл — 18283 (+313);
- Харківська обл — 30899 (+627);
- Херсонська обл — 2844 (+105);
- Хмельницька обл — 11942 (+381);
- Чернівецька обл — 18562 (+248);
- Черкаська обл — 7541 (+227);
- Чернігівська обл — 7367 (+203).
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцина від коронавірусу розробляється у всьому світі, а також в Україні. Президенту Володимиру Зеленському науковці представили зразок можливої української вакцини від коронавіруса, яка вже пройшла доклінічні випробування. Зразок вакцини було створено завдяки унікальному підходу, який допоможе боротися навіть з мутованими версіями захворювання.