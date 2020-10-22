Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Коронавірус в Україні. Фото: Коронавірус у регіонах

Коронавірус в Україні встановив новий тривожний рекорд — хвороба підкосила понад 7 тис. українців (ІНФОГРАФІКА)

22 жов 2020, 09:16
999

Коронавірус в Україні продовжує розповсюджуватися з шаленою швидкістю. Так, за минулу добу, 21 жовтня, вірус виявили у 7 тис. 53 громадян.

Усього з початку епідемії коронавірусу в Україні заразилися 322 тис. 879 осіб. Подолали коронавірус станом на вчора 2 тис. 679 людей, а в цілому вже одужали 134 тис. 898 осіб. Зараз хворіють 181 тис. 934 пацієнти. Про це повідомив Центр громадського здоров’я МОЗ.

Померли від хвороби 116 осіб. Загальна кількість жертв становить 6 тис. 43 людини. Підозр на коронавірус із початку епідемії виявили 393 тис. 577.

Динаміка розповсюдження коронавірусу в Україні. Інфографіка: РНБО


Найбільше нових випадків коронавірусу зафіксували у м. Києві (631 особа), Харківській області (627 хворих), Одеській області (600 інфікованих) та у Хмельницькій області (381 особа).Найменша кількість випадків COVID-19 21 жовтня фіксувалася у Херсонській та Кіровоградській областях — 105 та 89 випадків відповідно.

Динаміка розповсюдження коронавірусу в Україні. Інфографіка: РНБО

У інших областях динаміка розповсюдження хвороби така:
  • Вінницька обл — 8782 (+138);
  • Волинська обл — 11574 (+207);
  • Дніпропетровська обл — 12068 (+363);
  • Донецька обл — 7896 (+267);
  • Житомирська обл — 10838 (+204);
  • Закарпатська обл — 12285 (+173);
  • Запорізька обл — 7093 (+309);
  • Івано-Франківська обл — 17447 (+233);
  • Кіровоградська обл — 1786 (+89);
  • м. Київ — 32500 (+631);
  • Київська обл — 13688 (+269);
  • Львівська обл — 26021 (+319);
  • Луганська обл — 2841 (+155);
  • Миколаївська обл — 6428 (+172);
  • Одеська обл — 20557 (+600);
  • Полтавська обл — 7216 (+336);
  • Рівненська обл — 16691 (+263);
  • Сумська обл — 9730 (+221);
  • Тернопільська обл — 18283 (+313);
  • Харківська обл — 30899 (+627);
  • Херсонська обл — 2844 (+105);
  • Хмельницька обл — 11942 (+381);
  • Чернівецька обл — 18562 (+248);
  • Черкаська обл — 7541 (+227);
  • Чернігівська обл — 7367 (+203).

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцина від коронавірусу розробляється у всьому світі, а також в Україні. Президенту Володимиру Зеленському науковці представили зразок можливої української вакцини від коронавіруса, яка вже пройшла доклінічні випробування. Зразок вакцини було створено завдяки унікальному підходу, який допоможе боротися навіть з мутованими версіями захворювання.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів