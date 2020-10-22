Коронавірус в Україні. Фото: Коронавірус у регіонах

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Коронавірус в Україні продовжує розповсюджуватися з шаленою швидкістю. Так, за минулу добу, 21 жовтня, вірус виявили у 7 тис. 53 громадян.

Усього з початку епідемії коронавірусу в Україні заразилися 322 тис. 879 осіб. Подолали коронавірус станом на вчора 2 тис. 679 людей, а в цілому вже одужали 134 тис. 898 осіб. Зараз хворіють 181 тис. 934 пацієнти. Про це повідомив Центр громадського здоров’я МОЗ.

Померли від хвороби 116 осіб. Загальна кількість жертв становить 6 тис. 43 людини. Підозр на коронавірус із початку епідемії виявили 393 тис. 577.

Найбільше нових випадків коронавірусу зафіксували у м. Києві (631 особа), Харківській області (627 хворих), Одеській області (600 інфікованих) та у Хмельницькій області (381 особа).Найменша кількість випадків COVID-19 21 жовтня фіксувалася у Херсонській та Кіровоградській областях — 105 та 89 випадків відповідно.





У інших областях динаміка розповсюдження хвороби така:

Вінницька обл — 8782 (+138);

Волинська обл — 11574 (+207);

Дніпропетровська обл — 12068 (+363);

Донецька обл — 7896 (+267);

Житомирська обл — 10838 (+204);

Закарпатська обл — 12285 (+173);

Запорізька обл — 7093 (+309);

Івано-Франківська обл — 17447 (+233);

Кіровоградська обл — 1786 (+89);

м. Київ — 32500 (+631);

Київська обл — 13688 (+269);

Львівська обл — 26021 (+319);

Луганська обл — 2841 (+155);

Миколаївська обл — 6428 (+172);

Одеська обл — 20557 (+600);

Полтавська обл — 7216 (+336);

Рівненська обл — 16691 (+263);

Сумська обл — 9730 (+221);

Тернопільська обл — 18283 (+313);

Харківська обл — 30899 (+627);

Херсонська обл — 2844 (+105);

Хмельницька обл — 11942 (+381);

Чернівецька обл — 18562 (+248);

Черкаська обл — 7541 (+227);

Чернігівська обл — 7367 (+203).

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцина від коронавірусу розробляється у всьому світі, а також в Україні. Президенту Володимиру Зеленському науковці представили зразок можливої української вакцини від коронавіруса, яка вже пройшла доклінічні випробування. Зразок вакцини було створено завдяки унікальному підходу, який допоможе боротися навіть з мутованими версіями захворювання.