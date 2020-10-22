Інфекціоніст розповіла про три фази COVID-19 і пік епідемії, фото — РБК-Україна

https://racurs.ua/ua/n145424-ce-ne-gryp-infekcionist-rozpovila-pro-try-fazy-covid-19-i-prognoz-piku-epidemiyi.html

Ракурс

Пік захворюваності на коронавірус в Україні припаде на найближчі місяці, а до березня можна очікувати спад пандемії. Завкафедрою інфекційних хвороби мед університету ім. Богомольця Ольга Голубовська на брифінгу в МОЗ 22 жовтня розповіла, що коронавірус є тривалим захворюванням. Пацієнти, які перехворіли COVID-19, до місяця можуть перебувати на лікарняному листі.

Кожен з нас має усвідомити, що є потенційним джерелом розповсюдження інфекції. Так, важко обмежувати себе у побуті на роботі, але ми просимо допомогти лікарям, — розповіла медик.

Вона просить населення та колег не порівнювати коронавірус з грипом, оскільки ця хвороба по-іншому впливає і на медичну систему країни, і на наслідки для хворого.

Голубовська розповіла про три фази розвитку коронавірусу, відзначивши, що приблизно 80% хворих одужують на першій стадії захворювання.

Перший етап — це перший тиждень захворювання, коли хворі себе почувають, в основному, практично здоровими. У 80% людей захворювання і закінчується на цій стадії. Пацієнти повинні звертатись до лікаря, пити вітаміни. Інфекціоніст закликала не приймати антибактеріальні і гормональні препарати.

Другий етап — в цій фазі від 10 до 30% хворих. Ця ураження органів і системи організму. Все лікування спрямоване на стримування «шторму» імунної системи. Триває ця фаза до трьох тижнів. Застосовують всі методи лікування.

Третій етап — «постковідний синдром». Пацієнтам потрібно перебувати під наглядом. Людина може до місяця перебуває на лікарняному після одужання. Голубовська порадила і цій категорії не перебувати на масових заходах чи в скупченні людей без засобів захисту.

Нагадаємо, що 22 жовтня медики відзвітували про оновлення рекорду виявлених за добу хворих на COVID-19.