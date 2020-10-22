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Ракурс
Картина Клода Моне «Японський місток (Ставок з водяними ліліями)»

Картину вуличного художника Бенксі продали за 10 млн доларів (ФОТО)

22 жов 2020, 10:41
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Картину відомого британського вуличного художника Бенксі «Покажи мені Моне» продали за 7,5 млн фунтів стерлінгів (9,8 млн дол.). Картину продали на торгах аукціонного дому Sothebyʼs.

Торги відбулися 21 жовтня і тривали всього вісім хвилин, повідомляє прес-служба Sothebyʼs.

Попередньо картину цю картину оцінювали в 3−5 млн фунтів стерлінгів. Втім, попри такі успішні результати торгів, це не найдорожча з картин Бенксі. Рекорд належить картині «Devolved Parliament», котра висміює британський парламент. Її у жовтні 2019 року на аукціоні продали за 12,2 млн дол.

Картина «Покажи мені Моне» є відсиланням до полотна відомого французького імпресіоніста Клода Моне «Японський місток (Ставок з водяними ліліями)», на якій зображено місток через ставок.

Картина Клода Моне «Японський місток (Ставок з водяними ліліями)»

Картина Бенксі доповнює цю композицію скинутими у ставок візками із супермаркету та дорожнім конусом.


Нагадаємо, в липні в метро Лондона знищили одну з робіт Бенксі.

Джерело: Ракурс


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