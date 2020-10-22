Избирателям на самоизоляции напомнили о справках, чтобы проголосовать дома, фото — Взгляд

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Ракурс

Местные выборы пройдут в Украине 25 октября. Между тем вечером пятницы, 23 октября, истекает срок, когда граждане, находящиеся на самоизоляции, могут сообщить избирательные комиссии о желании проголосовать дома.

Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 22 октября рассказал, что до 20.00 23 октября избиратели должны предоставить в комиссии медицинскую справку от своего семейного врача.

Когда меня спрашивают, а как же выйти и взять? Есть ваши близкие люди. Можно созвониться со своим семейным врачом: придет такой-то человек, возьмет эту справку и унесет ее в избирательную комиссию, чтобы было подтверждение, — рассказал Степанов.

Напомним, что на входе и в помещении избирательного участка должны быть размещены указатели по соблюдению социальной дистанции не менее 1−1,5 м. В день голосования обязательно должна проводиться дезинфекция всех поверхностей.

Если позволяют погодные условия, помещения участка необходимо регулярно проветривать. Также на участке должны быть размещены все информационные материалы о правилах эпидемической безопасности.

25 октября в Украине пройдут местные выборы. До 10 сентября граждане Украины могли изменить избирательный адрес, чтобы голосовать не по месту регистрации, а там, где проживают.