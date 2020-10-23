Google присвятив дудл автору книги «Пригоди Цибуліно». Фото: tvc.ru

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Новий doodleвід Google присвячено видатному італійському дитячому письменнику Джанні Родарі.

Цьогоріч 23 жовтня виповнюється 100 років від дня його народження. Родарі став відомим на увесь світ завдяки своїм книгам «Пригоди Цибуліно» та «Джельсоміно у Країні брехунів». Цього письменника по праву називають одним з найвпливовіших італійських дитячих авторів минулого століття. У 1970 році він став першим та донині єдиним італійцем, який отримав премію Ганса Християна Андерсена за письменницьку діяльність.

Джанні Родарі народився 23 жовтня 1920 на півночі Італії. Вивчився на вчителя та працював викладачем у початковій школі. Згодом він працював репортером і в 1960 році вийшла його перша книга «Дитячі віршики в небі і на Землі». У 1962 році вийшла його збірна оповідань «Телефонні казки». За внесок у розвиток дитячої літератури Родарі отримав безліч великих нагород, його твори перекладені більш ніж на 20 мов.

Нагадаємо, у вересні дудл присвятили відомій австрійській акторці Ромі Шнайдер — однієї з найвідоміших кінозірок XX століття. Кіноактриса знімалася у таких відомих фільмах як «Процес», «Людвіг», «Басейн», «Проста історія», «Сезар і Розалі», «Мадо».