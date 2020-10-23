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Знову рекорд — в МОЗ заявили про 7,5 тис. нових хворих, 121 смерть і 1 тис. госпіталізованих
Знову рекорд — в МОЗ заявили про 7,5 тис. нових хворих на COVID-19, 121 смерть і 1 тис. госпіталізованихhttps://racurs.ua/ua/n145470-znovu-rekord-v-moz-zayavyly-pro-7-5-tys-novyh-hvoryh-121-smert-i-1-tys-gospitalizovanyh.htmlРакурс
Коронавірус в Україні за минулу добу, 22 жовтня, забрав життя 121 людини. Це найбільша кількість летальних випадків з початку пандемії.
Крім того, коронавірусне захворювання підтвердили також в рекордної кількості людей — 7 тис. 517.
Про це повідомив на брифінгу в МОЗ міністр Максим Степанов. Госпіталізували за добу 1 тис. 32 людини.
За весь час епідемії в Україні виявили 330 тис. 396 випадків інфікування, померли 6 тис. 164 особи. Продовжують лікуватися понад 186 тис. людей.
Найбільше хворих за добу виявили у Харківській області (693), Києві (635), Одеській (571), Хмельницькій (471) та Житомирській (426) областях.
За минулу добу, 21 жовтня, вірус виявили у 7 тис. 53 громадян.
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