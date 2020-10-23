Знову рекорд — в МОЗ заявили про 7,5 тис. нових хворих, 121 смерть і 1 тис. госпіталізованих

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Коронавірус в Україні за минулу добу, 22 жовтня, забрав життя 121 людини. Це найбільша кількість летальних випадків з початку пандемії.

Крім того, коронавірусне захворювання підтвердили також в рекордної кількості людей — 7 тис. 517.

Про це повідомив на брифінгу в МОЗ міністр Максим Степанов. Госпіталізували за добу 1 тис. 32 людини.

За весь час епідемії в Україні виявили 330 тис. 396 випадків інфікування, померли 6 тис. 164 особи. Продовжують лікуватися понад 186 тис. людей.

Найбільше хворих за добу виявили у Харківській області (693), Києві (635), Одеській (571), Хмельницькій (471) та Житомирській (426) областях.

За минулу добу, 21 жовтня, вірус виявили у 7 тис. 53 громадян.