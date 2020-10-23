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Коронавирус в Украине

Опять рекорд — в Минздраве заявили о 7,5 тыс. новых больных COVID-19, 121 смерть и 1 тыс. госпитализированных

23 окт 2020, 09:38
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Коронавирус в Украине за минувшие сутки, 22 октября, унес жизни 121 человека. Это самое большое количество летальных случаев с начала пандемии.

Кроме того, коронавирусное заболевание подтвердили также у рекордного количества людей — 7 тыс. 517.

Динамика заболеваемости коронавирусом в Украине, данные — СНБО

Об этом сообщил на брифинге в Минздраве министр Максим Степанов. Госпитализировали за сутки 1 тыс. 32 человека.

За все время эпидемии в Украине обнаружили 330 тыс. 396 случаев инфицирования, умерли 6 тыс. 164 человека. Продолжают лечиться более 186 тыс. человек.

Динамика заболеваемости коронавирусом в Украине, данные — СНБО

Больше всего больных за сутки обнаружили в Харьковской области (693), Киеве (635), Одесской (571), Хмельницкой (471) и Житомирской (426) областях.


За прошедшие сутки, 21 октября, вирус был обнаружен у 7 тыс. 53 граждан.

Источник: Ракурс


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