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Коронавирус в Украине
Опять рекорд — в Минздраве заявили о 7,5 тыс. новых больных COVID-19, 121 смерть и 1 тыс. госпитализированныхhttps://racurs.ua/n145470-opyat-rekord-v-minzdrave-zayavili-o-7-5-tys-novyh-bolnyh-covid-19-121-smert-i-1-tys.htmlРакурс
Коронавирус в Украине за минувшие сутки, 22 октября, унес жизни 121 человека. Это самое большое количество летальных случаев с начала пандемии.
Кроме того, коронавирусное заболевание подтвердили также у рекордного количества людей — 7 тыс. 517.
Об этом сообщил на брифинге в Минздраве министр Максим Степанов. Госпитализировали за сутки 1 тыс. 32 человека.
За все время эпидемии в Украине обнаружили 330 тыс. 396 случаев инфицирования, умерли 6 тыс. 164 человека. Продолжают лечиться более 186 тыс. человек.
Больше всего больных за сутки обнаружили в Харьковской области (693), Киеве (635), Одесской (571), Хмельницкой (471) и Житомирской (426) областях.
За прошедшие сутки, 21 октября, вирус был обнаружен у 7 тыс. 53 граждан.
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