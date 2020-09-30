Популярний аксесуар автомобілістів дістав власного дудла від Гугл

Гугл дудл. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n144488-populyarnyy-aksesuar-avtomobilistiv-distav-vlasnogo-dudla-vid-gugl.html

Ракурс

Google, американська корпорація, на головній сторінці свого пошуковика розмістила новий дудл. На дудлі зображена іграшка — собака із хиткою прикріпленою до пружини головою, яку створили у Німеччині у якості кумедного «супутника» для салону авто.

Породу собак «такса» було обрано для цього виду іграшок не тільки через специфічну форму тіла, а і через те, що такса — один із німецьких символів. Перші автомобільні іграшки-собаки — «вакельдакелі» («такси, що гойдаються» з німецької) були створені у Німеччині і розміщувалися на панелях машин для того, щоб іграшка гойдала головою на кожному повороті.





Наприкінці 90-х такі аксесуари продавали вже у всьому світі, що приносило мільйонні прибутки. Але у дудлі від Гугл зображена саме німецька іграшка, на що вказують автобан та баварські Альпи.

Творець дудлу розповів, що «вакельдакель» — це не тільки про німецьку породу собак, але також і про німецьку культуру загалом.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Google присвятив новий дудл відомій акторці XX сторіччя Ромі Шнайдер.