Популярный аксессуар автомобилистов получил собственный дудл от Гугл

Популярный аксессуар автомобилистов получил собственный дудл от Гуглhttps://racurs.ua/n144488-populyarnyy-aksessuar-avtomobilistov-poluchil-sobstvennyy-dudl-ot-gugl.htmlРакурс
Google, американская корпорация, на главной странице своего поисковика разместила новый дудл. На дудле изображена игрушка — собака с шатающейся головой на пружине, которую создали в Германии в качестве забавного «спутника» для салона авто.
Порода собак «такса» была выбрана для этого вида игрушек не только из-за специфической формы тела, а и потому, что такса — один из немецких символов. Первые автомобильные
игрушки-собаки — «вакельдакели» («качающиеся таксы» с немецкого) размещались на панелях машин для того, чтобы игрушка качала головой на каждом повороте.
В конце 90-х такие аксессуары продавали уже во всем мире, что приносило миллионные прибыли. Но в дудле от Гугла изображена именно немецкая игрушка, на что указывает автобан и баварские Альпы.
Создатель дудла рассказал, что «вакельдакель» — это не только о немецкой породе собак, но также и о немецкой культуре в целом.
Напомним, ранее мы сообщали, что Google посвятил новый известной актрисе XX века Роми Шнайдер.