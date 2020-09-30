Популярный аксессуар автомобилистов получил собственный дудл от Гугл

Гугл дудл. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n144488-populyarnyy-aksessuar-avtomobilistov-poluchil-sobstvennyy-dudl-ot-gugl.html

Ракурс

Google, американская корпорация, на главной странице своего поисковика разместила новый дудл. На дудле изображена игрушка — собака с шатающейся головой на пружине, которую создали в Германии в качестве забавного «спутника» для салона авто.

Порода собак «такса» была выбрана для этого вида игрушек не только из-за специфической формы тела, а и потому, что такса — один из немецких символов. Первые автомобильные игрушки-собаки — «вакельдакели» («качающиеся таксы» с немецкого) размещались на панелях машин для того, чтобы игрушка качала головой на каждом повороте.



В конце 90-х такие аксессуары продавали уже во всем мире, что приносило миллионные прибыли. Но в дудле от Гугла изображена именно немецкая игрушка, на что указывает автобан и баварские Альпы.

Создатель дудла рассказал, что «вакельдакель» — это не только о немецкой породе собак, но также и о немецкой культуре в целом.

Напомним, ранее мы сообщали, что Google посвятил новый известной актрисе XX века Роми Шнайдер.