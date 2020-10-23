Google посвятил дудл автору книги «Приключения Чиполлино». Фото: tvc.ru

https://racurs.ua/n145471-google-posvyatil-dudl-avtoru-knigi-priklucheniya-chipollino-foto.html

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Новый doodle от Google посвящен выдающемуся итальянскому детскому писателю Джанни Родари.

В этом году 23 октября исполняется 100 лет со дня его рождения. Родари стал известным на весь мир благодаря своим книгам «Приключения Чиполлино» и «Джельсомино в стране лжецов». Этого писателя по праву называют одним из самых влиятельных итальянских детских авторов прошлого века. В 1970 году он стал первым и по сей день единственным итальянцем, получившим премию Ганса Христиана Андерсена за писательскую деятельность.

Джанни Родари родился 23 октября 1920 года на севере Италии. Выучился на учителя и работал преподавателем в начальной школе. Впоследствии он работал репортером и в 1960 году вышла его первая книга «Ддетские стишки в небе и на Земле». В 1962 году вышла его сборная рассказов «Телефонные сказки». За вклад в развитие детской литературы Родари получил множество больших наград, его произведения переведены более чем на 20 языков.

Напомним, в сентябре дудл посвятили известной австрийской актрисе Роме Шнайдер — одной из самых известных кинозвезд XX века. Киноактриса снималась в таких известных фильмах как «Процесс», «Людвиг», «Бассейн», «Простая история», «Сезар и Розали», «Мадо».