Через коронавірус люди боялися працювати на виборах у ДВК. Фото: djerela.com.ua

https://racurs.ua/ua/n145483-cherez-koronavirus-ludy-boyalysya-pracuvaty-na-vyborah-u-dilnychnyh-komisiyah-opora.html

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Дільничні виборчі комісії, які були утворені до місцевих виборів, мінімально укомплектовані.

Це спостерігається на найнижчому адміністративно-територіальному рівні — в невеликих містах, селищних і сільських громадах. Громадяни не поспішали працювати в ДВК і причиною цьому є пандемія COVID-19. Про це 23 жовтня йшлося на брифінгу громадянської мережі ОПОРА.

До виборів територіальні виборчі комісії утворили 29 тис. 284 дільничні виборчі комісії. При цьому на 2 тис. 581 дільниці, що складає 9% від загальної кількості, голосування не відбудеться оскільки ці дільниці розташовуються на окупованих територіях.

В ОПОРі зазначили, що найбільшу кількість місць в складі Дільничних виборчих комісій, утворених у районних центрах, отримали партії «Слуга народу» (14%), «Батьківщина» (13%), «Європейська солідарність» (12%), «Опозиційна платформа — За життя» (10%). Експерти наголошують, що парламентські фракції і групи домінують у складі дільничних виборчих комісій, ця кількість складає 63%.

При цьому фахівці заявляють, що розподіл керівних посад, які отримали в складі ДВК політичні партії, загалом є достатньо збалансованим і пропорційним.

Голова «Комітету виборців України» Олексій Кошель на сьогоднішньому брифінгу наголосив на проблемі, яка полягає в тому, що члени ДВК відмовляються від голосування на дому, тому що вбачають в цьому небезпеку для свого здоров’я.

Кошель зазначив, що ключова проблема — держава не профінансувала належним чином засоби особистого захисту для членів ДВК.

Можемо спостерігати як держава самоусунулась від вирішення цієї проблеми і кожен член ДВК має самостійно думати сам як себе захистити, — заявив він.

Нагадаємо, у МОЗ заявляли, що інфікування одного з членів дільничної комісії не стане причиною припинення голосування. Таку людину відразу відправлять на лікування, але всі інші працівники продовжать виконувати свої функції.