У Києві понад 400 важкохворих на коронавірус, фото — УП

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Коронавірус у лікарнях Києва лікують у майже 2 тис. осіб, серед них є понад 400 важкохворих.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив 23 жовтня під час онлайн прес-конференції.

Не зменшується в столиці і кількість хворих, що потребують госпіталізації. Сьогодні в стаціонарах комунальних медзакладів лікуються 1 тис. 705 хворих на коронавірус. Із них 36 дітей. 417 пацієнтів — у важкому стані, 632 отримують кисневу підтримку, 29 — під апаратами ШВЛ, — повідомив Кличко.

Пневмонію у столичних медзакладах лікують 480 хворих.

За добу коронавірус у столиці скосив 635 людей, 14 хворих померли. Захворіли, зокрема, і 30 медиків.

Всього коронавірус забрав життя вже 656 киян. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці 33 тис. 135.

До лікарень впродовж доби привезли 64 пацієнтів, інші — на самоізоляції.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі — 115, Печерському — 96 та в Дніпровському районі — 88 випадків.

Зазначимо, що сьогодні в Україні оновили карантинне зонування. Київ залишається в «помаранчевій» зоні.