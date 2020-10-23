Усі лікарі інфекційної лікарні в Коломиї заразилися коронавірусом. Фото: Слуга народу

https://racurs.ua/ua/n145478-usi-likari-infekciynoyi-likarni-v-kolomyyi-zarazylysya-koronavirusom.html

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Всі лікарі інфекційної лікарні Коломиї Івано-Франківської області захворіли на коронавірус.

У КНП «Коломийська інфекційна лікарня Коломийської міської ради Івано-Франківської області» працюють 17 лікарів. Серед хворих і головний лікар. Пацієнтів обслуговує середній та молодший персонал. У цій лікарні перебуває 21 хворий коронавірусом, а 24 госпіталізовані з підозрою. Про це 23 жовтня повідомив міський голова Ігор Слюзар у Facebook.

Тим часом смертність від COVID-19 в Івано-Франківській області залишається високою. З початку пандемії померли 404 мешканці, а 22 жовтня зафіксували п’ять смертей. Станом на сьогоднішній ранок на Прикарпатті на коронавірус захворіли 17 тис. 705 осіб, за останню добу інфікувалися 258 людей. Коронавірус з початку пандемії подолали 9 тис. 16 жителів області.

Нагадаємо, днями в Івано-Франківській області від коронавірусу помер 8-річний хлопчик. Дитину у важкому стані госпіталізували та підключили до апарату штучної вентиляції легень. Врятувати хлопчика лікарям не вдалося.