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Ракурс
Все врачи инфекционной больницы в Коломые заразились коронавирусом. Фото: Слуга народа

Все врачи инфекционной больницы в Коломые заразились коронавирусом

23 окт 2020, 12:17
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Все врачи инфекционной больницы Коломыи Ивано-Франковской области заболели коронавирусом.

В КНП «Коломыйская инфекционная больница Коломыйского городского совета Ивано-Франковской области» работают 17 врачей. Среди больных и главный врач. Пациентов обслуживает средний и младший персонал. В этой больнице находится 21 больной коронавирусом, а 24 госпитализированы с подозрением. Об этом 23 октября сообщил городской голова Игорь Слюзар в Facebook.


Между тем смертность от COVID-19 в Ивано-Франковской области остается высокой. С начала пандемии умерли 404 жителя, а 22 октября зафиксировали пять смертей. По состоянию на сегодняшнее утро на Прикарпатье коронавирусом заболели 17 тыс. 705 человек, за последние сутки заразились 258 человек. Коронавирус с начала пандемии преодолели 9 тыс. 16 жителей области.

Напомним, на днях в Ивано-Франковской области от коронавируса умер 8-летний мальчик. Ребенка в тяжелом состоянии госпитализировали и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Спасти мальчика врачам не удалось.

Источник: Ракурс


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