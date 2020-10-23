Нові карантинні зони в Україні — «почервоніли» відразу 10 облцентрів ,фото — Pixabay

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Епідемія коронавірусу в Україні триває, у зв’язку з чим влада періодично оновлює перелік міст та районів, котрі потрапляють до тієї чи іншої карантинної зони.

Уранці 23 жовтня відбулося засідання державної протиепідемічної комісії. Оновлене епідемічне зонування почне діяти з 00.00 26 жовтня.

Тепер до «червоної» зони, де запроваджуються найбільші обмеження, відносяться вже 10 обласних центрів (у попередньому розподілі їх було вісім):

До червоної зони віднесено: Полтаву, Рівне, Суми, Миколаїв, Івано-Франківськ, Тернопіль, Харків, Хмельницький, Чернівці і Чернігів. Раніше в цьому переліку не було Рівного та Миколаєва.

Місто Київ залишається у помаранчевій зоні.

У червоній зоні перебуватимуть такі населені пункти і регіони України:

Володимир-Волинський та Нововолинськ, Ківерцівський район Волинської області;

Слов’янський район Донецької області;

Бердичів та Коростень, Бердичівський, Коростенський, Лугинський, Любарський, Черняхівський та Чуднівський райони Житомирської області;

Перечинський район Закарпатської області;

Івано-Франківськ та Тисменицький район Івано-Франківської області;

Бориспіль, Васильків та Обухів, Бориспільський та Обухівський райони Київської області;

Лисичанськ, Рубіжне та Сєвєродонецьк, Біловодський, Білокуракинський, Кремінський, Марківський, Міловський, Новоайдарський, Новопсковський, Попаснянський, Сватівський, Станично-Луганський, Старобільський та Троїцький райони Луганської області;

Сокальський район Львівської області;

Миколаїв Миколаївської області;

Біляївка, Ізмаїл та Теплодар, Балтський, Березівський, Іванівський, Овідіопольський, Подільський, Савранський та Татарбунарський райони Одеської області;

Полтава Полтавської області;

Рівне, Вараш, Дубно та Острог, Здолбунівський та Костопільський райони Рівненської області;

Суми та Лебедин, Сумський район Сумської області;

Тернопіль, Бережани, Кременець та Чортків, Борщівський, Заліщицький, Козівський, Монастириський, Підволочиський, Підгаєцький та Тернопільський райони Тернопільської області;

Харків та Люботин, Богодухівський, Золочівський, Лозівський та Первомайський райони Харківської області;

Хмельницький, Кам’янець-Подільський, Нетішин, Славута та Шепетівка, Волочиський, Городоцький, Дунаєвецький, Кам’янець-Подільський, Красилівський, Летичівський, Старосинявський, Теофіпольський та Ярмолинецький райони Хмельницької області;

Золотоноша, Канів та Сміла, Монастирищенський та Смілянський райони Черкаської області;

Чернівці та Новодністровськ, Кельменецький, Кіцманський та Хотинський райони Чернівецької області;

Чернігів та Ніжин Чернігівської області.

До помаранчевої зони віднесли: Вінницю, Луцьк, Дніпро, Житомир, Ужгород, Запоріжжя, Бердянськ,

Львів, Одесу, Херсон, Черкаси і Київ. Нагадаємо, нещодавно уряд вирішив продовжити термін дії карантину в Україні до 31 грудня.