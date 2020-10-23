Нові карантинні зони в Україні — «почервоніли» відразу 10 облцентрів (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n145474-novi-karantynni-zony-v-ukrayini-pochervonily-vidrazu-10-oblcentriv.htmlРакурс
Епідемія коронавірусу в Україні триває, у зв’язку з чим влада періодично оновлює перелік міст та районів, котрі потрапляють до тієї чи іншої карантинної зони.
Уранці 23 жовтня відбулося засідання державної протиепідемічної комісії. Оновлене епідемічне зонування почне діяти з 00.00 26 жовтня.
Тепер до «червоної» зони, де запроваджуються найбільші обмеження, відносяться вже 10 обласних центрів (у попередньому розподілі їх було вісім):
До червоної зони віднесено: Полтаву, Рівне, Суми, Миколаїв, Івано-Франківськ, Тернопіль, Харків, Хмельницький, Чернівці і Чернігів. Раніше в цьому переліку не було Рівного та Миколаєва.
Місто Київ залишається у помаранчевій зоні.
У червоній зоні перебуватимуть такі населені пункти і регіони України:
- Володимир-Волинський та Нововолинськ, Ківерцівський район Волинської області;
- Слов’янський район Донецької області;
- Бердичів та Коростень, Бердичівський, Коростенський, Лугинський, Любарський, Черняхівський та Чуднівський райони Житомирської області;
- Перечинський район Закарпатської області;
- Івано-Франківськ та Тисменицький район Івано-Франківської області;
- Бориспіль, Васильків та Обухів, Бориспільський та Обухівський райони Київської області;
- Лисичанськ, Рубіжне та Сєвєродонецьк, Біловодський, Білокуракинський, Кремінський, Марківський, Міловський, Новоайдарський, Новопсковський, Попаснянський, Сватівський, Станично-Луганський, Старобільський та Троїцький райони Луганської області;
- Сокальський район Львівської області;
- Миколаїв Миколаївської області;
- Біляївка, Ізмаїл та Теплодар, Балтський, Березівський, Іванівський, Овідіопольський, Подільський, Савранський та Татарбунарський райони Одеської області;
- Полтава Полтавської області;
- Рівне, Вараш, Дубно та Острог, Здолбунівський та Костопільський райони Рівненської області;
- Суми та Лебедин, Сумський район Сумської області;
- Тернопіль, Бережани, Кременець та Чортків, Борщівський, Заліщицький, Козівський, Монастириський, Підволочиський, Підгаєцький та Тернопільський райони Тернопільської області;
- Харків та Люботин, Богодухівський, Золочівський, Лозівський та Первомайський райони Харківської області;
- Хмельницький, Кам’янець-Подільський, Нетішин, Славута та Шепетівка, Волочиський, Городоцький, Дунаєвецький, Кам’янець-Подільський, Красилівський, Летичівський, Старосинявський, Теофіпольський та Ярмолинецький райони Хмельницької області;
- Золотоноша, Канів та Сміла, Монастирищенський та Смілянський райони Черкаської області;
- Чернівці та Новодністровськ, Кельменецький, Кіцманський та Хотинський райони Чернівецької області;
- Чернігів та Ніжин Чернігівської області.
До помаранчевої зони віднесли: Вінницю, Луцьк, Дніпро, Житомир, Ужгород, Запоріжжя, Бердянськ,
Львів, Одесу, Херсон, Черкаси і Київ. Нагадаємо, нещодавно уряд вирішив продовжити термін дії карантину в Україні до 31 грудня.