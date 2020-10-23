Новые карантинные зоны в Украине — «покраснели» сразу 10 облцентров, фото — Pixabay

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Эпидемия коронавируса в Украине продолжается, в связи с чем власти периодически обновляют список городов и районов, которые попадают в ту или иную карантинную зону.

Утром 23 октября состоялось заседание государственной противоэпидемической комиссии. Обновленное эпидемическое зонирования начнет действовать с 00.00 26 октября.

Теперь к «красной» зоне, где вводятся самые сильные ограничения, относятся уже 10 областных центров (в предыдущем распределении их было восемь):

В красную зону отнесли: Полтаву, Ровно, Сумы, Николаев, Ивано-Франковск, Тернополь, Харьков, Хмельницкий, Черновцы и Чернигов. Ранее в этом перечне не было Ровно и Николаева.

Город Киев остается в оранжевой зоне.

В красной зоне будут находиться такие населенные пункты и регионы Украины:

Владимир-Волынский и Нововолынск, Луцкий район Волынской области;

Славянский район Донецкой области;

Бердичев и Коростень, Бердичевский, Коростенский, Лугинский, Любарский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области;

Перечинский район Закарпатской области;

Ивано-Франковск и Тисменицкий район Ивано-Франковской области;

Борисполь, Васильков и Обухов, Бориспольский и Обуховский районы Киевской области;

Лисичанск, Рубежное и Северодонецк, Беловодский, Белокуракинский, Кременской, Марковский, Меловской, Новоайдарский, Новопсковский, Попаснянский, Сватовский, Станично-Луганский, Старобельский и Троицкий районы Луганской области;

Сокальский район Львовской области;

Николаев Николаевской области;

Беляевка, Измаил и Теплодар, Балтский, Березовский, Ивановский, Овидиопольский, Подольский, Савранский и Татарбунарский районы Одесской области;

Полтава Полтавской области;

Ровно, Вараш, Дубно и Острог, Здолбуновский и Костопольский районы Ровенской области;

Суммы и Лебедин, Сумской район Сумской области;

Тернополь, Бережаны, Кременец и Чертков, Борщевский, Залещицкий, Казовский, Монастыриский, Подволочиский, Подгаецкий и Тернопольский районы Тернопольской области;

Харьков и Люботин, Богодуховский, Золочевский, Лозовский и Первомайский районы Харьковской области;

Хмельницкий, Каменец-Подольский, Нетешин, Славута и Шепетовка, Волочиск, Городокский, Дунаевецкий, Каменец-Подольский, Каменец-Подольский, Летичевский, Старосинявский, Теофипольский и Ярмолинский районы Хмельницкой области;

Золотоноша, Канев и Смела, Монастырищенский и Смоленской районы Черкасской области;

Черновцы и Новоднестровск, Кельменецкий, Кицманский и Хотинский районы Черновицкой области;

Чернигов и Нежин Черниговской области.

К оранжевой зоне отнесли: Винницу, Луцк, Днепр, Житомир, Ужгород, Запорожье, Бердянск, Львов, Одессу, Херсон, Черкассы и Киев.

Напомним, недавно правительство решило продлить срок действия карантина в Украине до 31 декабря.

«Желтый» уровень эпидемической опасности будет действовать в 53 административных единицах. К «зеленому» уровню опасности отнесены 27 административных единиц, тогда как неделю назад он был установлен в 54 городах и районах.