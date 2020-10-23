В Киеве более 400 тяжелобольных коронавирусом, фото — УП

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Ракурс

Коронавирус в больницах Киева лечат у почти 2 тыс. человек, среди них есть более 400 тяжелобольных.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил 23 октября во время онлайн пресс-конференции.

Не уменьшается в столице и количество больных, нуждающихся в госпитализации. Сегодня в стационарах коммунальных медучреждений лечатся 1 тыс. 705 больных коронавирусом. Из них 36 детей. 417 пациентов — в тяжелом состоянии, 632 получают кислородную поддержку, 29 — под аппаратами ИВЛ, — сообщил Кличко.

Пневмонию в столичных медучреждениях лечат 480 больных.

За сутки коронавирус в столице скосил 635 человек, 14 заболевших скончались. Заболели в том числе и 30 медиков.

Всего коронавирус унес жизни уже 656 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице 33 тыс. 135.

В больницы за сутки привезли 64 пациентов, другие — на самоизоляции.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе — 115, Печерском — 96 и в Днепровском районе — 88 случаев.

Отметим, что сегодня в Украине обновили карантинное зонирование. Киев остается в «оранжевой» зоне.