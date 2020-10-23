Місцеві вибори. Фото: prm.ua

https://racurs.ua/ua/n145500-miscevi-vybory-hto-provede-ekzyt-poly.html

Ракурс

Місцеві вибори в Україні відбудуться вже в неділю, 25 жовтня. У день виборів проведуть декілька екзит-полів.

Результати опитувань представить соціологічна група «Рейтинг» після закриття виборчих дільниць о 20.00. Про це повідомляється на сайті групи.

Також представлять відповіді на 5 питань президента у розрізі різних демографічних та електоральних груп.

Це комбіноване дослідження проводиться на замовлення телеканалу «Україна» і охоплюватиме:

опитування респондентів, на виході з 140 виборчих дільниць. Для випадкового відбору респондентів буде застосована методика сталого кроку;

опитування респондентів, які не голосували на виборах, телефоном з використанням комп’ютера (CATI).

Соціологічна група «Рейтинг» працюватиме на 400 дільницях, екзит-полами і опитуваннями охоплять близько 20−22 тис. респондентів.

Водночас стало відомо, що фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва на місцевих виборах не проводитиме жодних екзит-полів.

Про це на прес-конференції заявив аналітик фонду Петро Бурковський.

Національний екзит-пол не проводять, як і інший екзит-пол в жодному місці, в жодній локації в Україні. Не буде опитування під брендом Національний екзит-пол, — сказав Бурковський.



Бурковський зазначив, якщо виборці побачать, що хтось проводить езит-пол від імені фонду, їм варто повідомити про це у поліцію.

Нагадаємо, у громадянській мережі ОПОРА заявили, що дільничні виборчі комісії у невеликих містах, селищних і сільських громадах, які були утворені до місцевих виборів, мінімально укомплектовані. Виявилося, що громадяни боялися працювати під час виборів через пандемію коронавірусу.