Коронавірус. Фото: pravda.com.ua

https://racurs.ua/ua/n145495-popry-epidemiu-na-harkivschyni-vidkryly-kinoteatry.html

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Епідемія коронавірусу в Україні посилюється, але на Харківщині дозволили роботу кінотеатрів.

Роботу закладів дозволили за умови суворого дотримання усіх карантинних вимог. Про це голова Харківської обласної держадміністрації Олексій Кучера написав у Фейсбуці.

Він нагадав, що міста Харків та Люботин, Богодухівський, Золочівський, Лозівський та Первомайський райони Харківської області тепер у червоній зоні карантину.

Серед змін — дозволяємо роботу кінотеатрів з дотриманням усіх карантинних обмежень та проведення навчально-тренувальної роботи спортсменів області, які входять до складу національних збірних команд України з різних видів спорту, — повідомив Кучер.



За словами Кучера, незалежно від того, чи вірить хтось у COVID-19, він є і нам з цим жити.

Нагадаємо, уранці 23 жовтня відбулося засідання державної протиепідемічної комісії. Тепер до «червоної» зони, де запроваджуються найбільші обмеження, відносяться вже 10 обласних центрів. Раніше в переліку не було Рівного та Миколаєва. Оновлене епідемічне зонування почне діяти з 00.00 26 жовтня.