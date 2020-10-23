Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Коронавірус. Фото: pravda.com.ua

Попри червону зону на Харківщині відкрили кінотеатри

23 жов 2020, 18:07
999

Епідемія коронавірусу в Україні посилюється, але на Харківщині дозволили роботу кінотеатрів.

Роботу закладів дозволили за умови суворого дотримання усіх карантинних вимог. Про це голова Харківської обласної держадміністрації Олексій Кучера написав у Фейсбуці.

Він нагадав, що міста Харків та Люботин, Богодухівський, Золочівський, Лозівський та Первомайський райони Харківської області тепер у червоній зоні карантину.

Серед змін — дозволяємо роботу кінотеатрів з дотриманням усіх карантинних обмежень та проведення навчально-тренувальної роботи спортсменів області, які входять до складу національних збірних команд України з різних видів спорту, — повідомив Кучер.


За словами Кучера, незалежно від того, чи вірить хтось у COVID-19, він є і нам з цим жити.

Нагадаємо, уранці 23 жовтня відбулося засідання державної протиепідемічної комісії. Тепер до «червоної» зони, де запроваджуються найбільші обмеження, відносяться вже 10 обласних центрів. Раніше в переліку не було Рівного та Миколаєва. Оновлене епідемічне зонування почне діяти з 00.00 26 жовтня.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів